- Elevii pot vedea cum arata Romania acum 100 de ani, imagini de pe front, unele dintre ele animate, in cadrul Enciclopediei digitale “Romania 1918. Oameni, momente si imagini”. Construita sub forma unei aplicatii, enciclopedia poate fi descarcata gratuit de pe platforma romania1918.eu . Una dintre imaginile…

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina in aceasta seara, de la 20.30, timp de o ora, pentru a marca Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate ...

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- DNA a fost, este si va ramane una din cele mai importante institutii de forta, cu un grad ridicat de incredere din partea cetatenilor romaniei, menita sa infaptuiasca justitia si sa apere Romania de coruptie si corupti. DNA va apara interesul romanilor atat timp cat la varful institutiei va fi un om…

- Un grup criminal specializat in infracțiuni grave și deosebit de grave, membri caruia fac parte din organizația criminala „Patron", liderul fiind o autoritate criminala, care in prezent isi ispaseste pedeapsa intr-un penitenciar din Romania, a fost documentat de ofițerii Direcției Combaterea Crimei…

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Amatorii sporturilor de iarna pot schia si la noi, fara a pleca in Romania sau Ucraina. Zeci de oameni si-au luat schiurile, snowboardurile sau saniile si au mers astazi la Calarasi, acolo unde s-a deschis partia.