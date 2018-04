Stiri pe aceeasi tema

- Relația președintelui american Donald Trump cu Rusia și, mai ales, cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a provocat, de la sfarșitul anului 2016, multe controverse. Adoptand o poziție contrara celei a Moscovei in cazul problemelor din Siria, Trump și-a creat un adversar redutabil in pesoana lui…

- O nationalizare temporara a producatorului rus de aluminiu Rusal este una din optiunile analizate pentru a ajuta aceasta companie afectata de sanctiunile americane, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Statele Unite au anunţat la începutul…

- Statele Unite au anuntat la inceputul acestei luni noi sanctiuni impotriva a 38 de persoane si entitati acuzate in special de participare la atacurile Rusiei impotriva democratiilor occidentale. Sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum si 12 companii pe…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, in ciuda avertismentelor Moscovei de pana acum. Anuntul lui Trump vine in contextul atacului chimic din Douma, care a afectat sute de civili. Rusia sustine insa ca atacul a fost o inscenare si a fost…

- Statele Unite au anuntat vineri noi sanctiuni contra a 38 de persoane si entitati acuzate in special de participare la "atacurile" Rusiei impotriva "democratiilor occidentale", informeaza AFP. Sapte "oligarhi", prezentati ca apropiati ai Kremlinului lui Vladimir Putin, precum si douasprezece companii…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…