Stiri pe aceeasi tema

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse. Declaratia comuna asupra Chinei,…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Declaratia…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta drept ”grotesc” faptul ca Moscova ar purta un razboi informatic impotriva Statelor Unite, intr-un interviu acordat postului NBC, difuzat inaintea intalnirii sale cu omologul sau american Joe Biden, miercuri, la Geneva, in Elvetia, relateaza AFP, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin considera ca este "grotesc" sa se afirme ca Moscova duce un razboi cibernetic impotriva SUA, intr-un interviu acordat canalului de televiziune NBC, ce a fost difuzat luni inaintea intalnirii cu omologul sau american Joe Biden la Geneva, relateaza France Presse.

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a lansat, joi, o ancheta internationala privind atingeri aduse drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel din aprilie, dar si asupra ”cauzelor profunde” ale tensiunilor israeliano-palestiniene, relateaza France Presse. Inaltul comisar al…

- Loviturile israeliene asupra Fasiei Gaza ar putea constitui crime de razboi daca se demonstreaza ca acestea sunt disproportionate, a declarat joi, la Geneva, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza Agerpres.

- Loviturile israeliene asupra Fasiei Gaza ar putea constitui crime de razboi daca se demonstreaza ca acestea sunt disproportionate, a declarat joi, la Geneva, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP si Reuters. ''Daca se dovedeste ca impactul asupra civililor…

- "Unii nu vor sa foloseasca aceste cuvinte - crime de razboi si crime impotriva umanitatii - dar stiu ca acesta este adevarul", a spus oficialul palestinian in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate, criticand ''politica coloniala'' a israelienilor.Cel putin 33 de palestinieni, intre…