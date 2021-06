Pe platoul Alpilor francezi, la mii de metri deasupra nivelului marii, zapada, de obicei alba, poate avea uneori pete intr-o nuanta de rosu inchis, ca de sange, pe suprafete mari, cunoscute sub denumirea populara de "sangele ghetarului" si care sunt de fapt colonii de microalge ce traiesc in zapada, despre care oamenii de stiinta spun ca ar putea reprezenta cheia pentru a intelege mai bine impactul incalzirii globale, transmite marti Live Science. O echipa de cercetatori s-a deplasat recent in Alpii francezi pentru a studia aceste microorganisme, in cadrul proiectului stiintific "AlpAlga". Asemenea…