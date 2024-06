Daca am crezut vreun moment ca suntem vazuți altfel: in plin scandal legat de rezultatul alegerilor locale din București, Clotilde Armand a dat fuga la Ambasada SUA, unde preț de 3 ore, potrivit relatarilor din presa, ar fi condamnat tupeul romanilor, care și-au permis neobrazarea sa voteze altfel decat trebuie; adica, nu pe ea, ca […] The post Colonia Romania și jupanii ambasadori first appeared on Ziarul National .