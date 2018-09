Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul in rezerva Valeriu Pricina va indeplini, incepand cu data de 10 septembrie, functia de purtator de cuvant al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, alaturi de avocatul Luminita Adam, informeaza un comunicat de presa. Absolvent al Facultatii de Filologie la Universitatea Bucuresti…

- Agenția de informații militare externe a statului major al Armatei ruse, prescurtat GRU, aminteste de o structura de spionaj obisnuita, care lucreaza pentru guvern. Dar, dupa comportament, se poate spune ca, in perioad...

- Jurnalistul Constantin Oprisiu, inmormantat la Cimitirul Reinvierea Jurnalistul Constantin Oprisiu va fi înmormântat astazi la prânz la Cimitirul Reînvierea din Bucuresti. El a murit joi, la vârsta de 78 de ani. Absolvent al Facultatii de Filosofie din Bucuresti,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Enigmei apolitismului "CAZUL TURIANU" - DIVERSIUNE INTRA-FEDESENSTA SAU SIMPLA REGLARE DE CONTURI? CEA MAI LA INDEMANA EXPLICATIE IN LEGATURA CU SCHIMBAREA DIN FUNCTIE A PRESEDINTELUI TRIBUNALULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI…

- Guvernul urmeaza sa aloce 10.000.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in municipiul Sibiu, care este dedicat Summitului UE, potrivit unui proiect de hotarare de guvern aflat in consultare publica pe site-ul Ministerului…

- @ dupa publicarea in saptaminalul ,, 22,, a doua liste cu presupuși colaboratori ai Securitații comuniste, reacțiile presei ieșene și ale liderilor de opinie au fost total dezechilibrate @ odata cu apariția primei liste, care conținea doar nume și scurte adnotari, profesorul universitar Ioan Caproșu,…

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu va fi gazda conferintei "Romania in NATO - 14 ani", eveniment de informare desfasurat sub cupola #WeAreNATO si organizat cu sprijinul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu. #WeAreNATO este un eveniment organizat in mai multe tari aliate pentru a…