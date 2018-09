Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, Avocatul Poporului si conducerea Institutului Roman pentru Drepturile Omului sunt invitati in data de 18 septembrie in Comisia pentru Drepturile Omului in cazul protestelor din 10 august.

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, a fost audiat, joi, de procurorii militari in dosarul violentelor din 10 august. "Fiind militar, nu pot sa dau foarte multe detalii", a declarat acesta, scrie Ziare.com .

