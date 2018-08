Colonelul Paraschiv, "fantoma alba" din Piata Victoriei, audiat de procurori: M-ati vazut pe mine agresiv?

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari de la Parchetul General informeaza au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august. "In urma…

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, a fost audiat in calitate de martor, joi, de procurorii militari in dosarul violentelor din 10 august. "Fiind militar, nu pot sa dau foarte multe detalii", a declarat acesta. "Nu pot da nicio declaratie pe parcursul anchetei, sunt militar.…

- Colonelul Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, a fost audiat la Parchet, in dosarul violențelor din Piața Victoriei, anunța Digi24. Paraschiv a refuzat sa spuna presei daca s-a dispus urmarirea penala impotriva sa, in condițiile in care potrivit unor surse citate…

- Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Catalin Paraschiv, care a cooordonat interventia brigazii in 10 august, a fost audiat joi la Parchetul General, in dosarul violentelor din Piata Victoriei, el refuzand sa faca declaratii la iesirea de la audieri, pe motiv ca este o ancheta in curs. Catalin…

- Intr-un intervi acordat lui Alexandru Cautis, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane spune ca el este "omul in alb", cel care apare in imagini coordonand interventia jandarmilor din Piata V...

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Române, spune într-un interviu pentru Kamikaze ca nu el a fost comandantul actiunii din 10 august din Piata Victoriei, ca pâna în jurul orei 23:00 brigada

- In interviul acordat lui Alexandru Cautis, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune ca el este "omul in alb", cel care apare in imagini coordonand interventia jandarmilor din Piata Victoriei, el explicand de ce nu era imbracat in uniforma. "In 2012, pentru restabilirea…

- Apar tot mai multe inregistrari video pe retelele de socializare privind barbatul in alb, care a coordonat pe teren echipele de jandarmi care au intervenit in forta in noaptea de 10 august in Piata Victoriei. Acesta seamana izbitor cu colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, comandatul Brigazii Speciale…