Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai clara fotografie cu barbatul in alb la protest a fost realizata de fotograful Nick Stavre, dar acesta apare și in mai multe cadre surprinse de cameramanii Digi24 . HotNews scrie ca cel care a coordonat intervenția in forța a jandarmilor, la protestul din 10 august, este colonelul Catalin-Razvan…

- Un barbat in alb, cu o eșarfa pe fața și in jurul gatului, a facut mare valva dupa ce imaginile cu el s-au viralizat! In mai multe filmulețe de la protestele de acum cateva zile, el apare in fruntea jandarmilor in momentele cheie și le da indicații. Barbatul este Catalin-Razvan Paraschiv, comandantul…

- Daca avem in vedere ca unitatea centrala pe care s-a bazat Jandarmeria la interventia, de vineri, din Piata Victoriei, la mitingul diasporei, a fost Brigada Speciala de Interventie Vlad Tepes, o unitate cu competente si atributii in combaterea terorismului, putem deduce importanta data de autoritati…

- Aproximativ 7.000 de oameni s-au strans, potrivit organizatorilor, in Piața Victoriei, pentru un nou protest, iar mulți au venit echipați cu maști de protecție in cazul in care forțele de ordine vor folosi din nou gazele lacrimogene din dotare.Mii de oameni se afla, la ora transmiterii știrii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a existat "o actiune de premeditare" in ceea ce priveste actiunea "violenta a fortelor de ordine la mitingul din Piata Victoriei. "In loc ca Puterea sa asculte doleantele, nevoile, cerintele, Dragnea si camarila sa au readus Romania…

- Liviu Dragnea le cere romanilor din diaspora care vor fi prezenți vineri, in Piața Victoriei, la mitingul care spera sa adune un milion de oameni, ca trebuie sa protesteze pașnic. Totodata, șeful PSD a atras atenția ca jandarmii sunt pregatiți sa intervina in orice situație.”Nu violența este…

- DECLARATIE DE PRESA A PURTATORULUI DE CUVANT AL PNL, IONEL DANCA: FOLOSIREA FORTEI IMPOTRIVA MANIFESTATILOR PASNICI ESTE UN ABUZ SPECIFIC REGIMULUI AUTORITAR DRAGNEA - TARICEANU CARE TREBUI SA INCETEZE Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti la scene de violenta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a indemnat miercuri 'sa se renunte la violenta' in Fasia Gaza, la doua zile dupa moartea a peste 60 de manifestanti palestinieni sub tirurile israeliene, a indicat Kremlinul,...