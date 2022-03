Colonelul dr. Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului ”Agrippa Ionescu” Colonelul dr. Valeriu Gheorghita, managerul Spitalului ”Agrippa Ionescu” Valeriu Gheorghița. FOTO: gov.ro. Colonelul doctor Valeriu Gheorghita a preluat, începând cu 1 martie, functia de manager al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. dr. Agrippa Ionescu", informeaza Serviciul Român de Informatii.



Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de SRI, Valeriu Gheorghita va pune în aplicare un plan managerial destinat cresterii "constante" a calitatii actului medical pentru întreaga comunitate deservita de…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

