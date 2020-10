Colonelul Adrian Chelu, prim-adjunct al IJJ Constanta, s-a pensionat!

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub autoritatea Institutiei Prefectului Dambovita, au continuat sa actioneze, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri, in vederea verificarii respectarii masurilor impuse pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusului…

- Pe raza judetului Bacau, pana la ora 18.00 procesul electoral s-a desfasurat fara producerea unor incidente deosebite la adresa ordinii și siguranței publice. Toate sesizarile ce au continut aspecte de natura electorala au fost verificate cu promptitudine de catre echipele speciale de cercetare constituite…

- Jandarmii constanteni sunt prezenti in acest sfarsit de saptamana la evenimentele programate sa se desfasoare in Constanta, pentru a asigura masurile de ordine publica.Iata comunicatul oficial remis de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in acest sens:In acest sfarsit de saptamana, jandarmii…

- Peste 130 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost zilnic la datorie in perioada 31 august ndash; 06 septembrie a.c., actionand in cooperare cu politistii constanteni, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contraventionala.Pe timpul…

- In acest sfarsit de saptamana, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, cu sprijinul lucratorilor din cadrul I.P.J. Constanta si I.S.U. Constanta vor asigura masurile de ordine publica cu ocazia evenimentelor organizate in zona de competenta.In scopul protectiei participantilor, prevenirii…

- Oamenii legii au actionat la Constanta pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale de natura penala sau contraventionala. Peste 130 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost zilnic la datorie in perioada 3 9 august a.c., actionand in cooperare cu politistii…

- Jandarmii au fost angrenati zilnic si in misiuni de paza si protectie institutionala la obiectivele din competenta, fiind prezenti si in zona Spitalului de Boli Infectioase Constanta.Peste 130 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au fost zilnic la datorie in perioada…

- Colonelul Niculae Tataru, care este fratele ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, va prelua, incepand de marti, comanda Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Podul Inalt" al judetului Vaslui, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Marius Stanciu.Potrivit sursei…