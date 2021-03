Colonelul Adrian Bumbescu, prezent la Constanta: Fane Petcu a fost un jucator de exceptie. Rar se nasc fotbalisti ca el

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatori de legenda ai Romaniei au participat la amicalul FC Farul Old Boys selectionata All Stars.Glorii ale FC Farul Constanta, dar si alti fosti mari fotbalisti ai Romaniei, reuniti in echipa All Stars, s au intalnit astazi, in Sala Sporturilor din Constanta, intr un meci amical de veterani in cinstea…

- Stefan Petcu implineste miercuri, 17 martie, 64 de ani. Ca jucator, "Fachirul de pe litoral" a incantat tribunele cu evolutiile sale spectaculoase. In prezent, este antrenor coordonator scouting la Academia Hagi, dar, in cariera sa, a si pregatit mai multe echipe, atat la nivel juvenil, cat si la seniori.…

- CS Medgidia si CS Navodari au disputat cate sase meciuri in cele doua turnee ale Campionatului National. CS Medgidia a acumulat opt puncte in confruntarile din seria geografica C. Pentru jucatoarele de la CS Navodari, meciurile sustinute au constituit prilejuri bune de a obtine experienta competitionala.…

- Fostul mare fotbalist constantean Stefan Petcu implineste 64 de ani. Glorii ale Farului si ale Stelei, din mai multe generatii, se intalnesc pe teren la Constanta pe 27 martie. Evenimentul "Ziua Legendei Fane Petcu" se disputa la Sala Sporturilor. Eveniment fotbalistic deosebit, la Constanta, pe 27…

- Gavrila Pele Balint(58 de ani), fostul mare jucator al Stelei și al echipei naționale, promoveaza documentarul despre brazilianul Pepe (80 de ani). Documentarul despre brazilianul Pele este promovat in Romania cu ajutorul unei alte legende a fotbalului, Gabi Balint, caștigator al Cupei Campionilor…

- Alexandru Cicaldau (23 de ani) nu va evolua in meciul dintre Chindia Targoviște și Universitatea Craiova, de marți, 2 martie, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Decarul „juveților” este suspendat pentru partida de la Buzau, dupa ce a primit cartonașul galben in precedentele doua partide ale…

- FCSB, serios afectata de COVID-19 in startul acestui sezon, are din nou un caz pozitiv in lot: Ionuț Panțiru. Fundașul stanga de 24 de ani a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus inainte de testele facute de FCSB inainte de meciul cu ViItorul de duminica, 2-2. Acesta nu a evoluat in meciul de la…

- Formatia CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, un meci amical disputat joi, in compania echipei Gaz Metan Medias, potrivit news.ro. Au marcat Pereira '56 pentru CFR Cluj si Ciocan '89 pentru Gaz Metan.