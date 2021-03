Colonei contrabandişti, oameni de 100 euro/minut. Scenariu de film cu mafioţi la Iaşi. Judecatori în offside In plasa Justitiei cade doar mica plevusca a traficantilor de tigari, in timp ce rechinii par sa stie sa se strecoare prin ochiurile navodului. Unul dintre rarele cazuri de contrabanda de tigari pe picior mare, in care sunt vizati organizatori importanti de transporturi peste Prut, inclusiv oficiali basarabeni, trece de la o instanta la alta de 5 ani. Tribunalul a dat sentinte drastice, cel considerat de procurori ca fiind capul retelei primind pedeapsa maxima prevazuta de l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacuri delirante la televiziunea publica, TVR, joi seara, la adresa lui Klaus Iohannis din partea lui Ionut Cristache, realizatorul emisiunii „Romania 9”. Cristache a sustinut ca Iohannis este „macelarul justitiei”. Ce vedete AU FURAT alaturi de Beatrice Rancea. Nume grele, in dosarul fraudei de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Se intrunesc membrii CSM. Judecatori și procurori. Oameni cu o experiența incontestabila in domeniu. Dintre care unii, destul de mulți, sunt de buna credința. Se sfatuiesc. Iau o decizie. Dupa ce, in prealabil, iși prezinta și iși analizeaza reciproc argumentele. Și ce sa…

- Oameni politici si de cultura au evocat joi personalitatea lui Iancu Tucarman, unul din ultimii supravietuitori ai Pogromului de la Iasi si 'trenurilor mortii' din anii celui de-al Doilea Razboi Mondial, intr-un eveniment intitulat "Demnitatea supravietuitorului", care a avut loc la Templul…

- In mod concret, la licenta, universitatea a decis ca facultatile de Agricultura, Horticultura si Zootehnie sa efectueze activitati didactice fata in fata in primele sapte saptamani ale semestrului cu studentii din anii I si IV. Doar de la Horticultura vor veni la Iasi la cursuri si studentii din anul…

- Pandemia ne-a aratat cat suntem de vremelnici, a trebuit sa gasim in noi resursele pentru a fi puternici, inventivi, creativi, dar pragmatici, a declarat, pentru AGERPRES, managerul Ateneului National din Iasi, Andrei Apreotesei, care considera ca online-ul nu poate fi o solutie pe termen lung, ci ar…

- Stelian Ion a ajuns ministru al Justiției, la negocierile din noua coaliție guvernamentala, și vrea sa convinga magistrații sa nu mai iasa la pensie, pentru a nu se crea un nou haos in sistem. Conform cifrelor prezentate de Ion, aproape 650 de procurori și judecatori indeplinesc condițiile legale…

- Anul incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele".

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al justiției, a transmis miercuri, dupa ce Guvernul Florin Cițu a adoptat o OUG in domeniul justiției, ca se așteapta ca Avocatul Poporului sa sesizeze CCR. „In timp ce romanii se pregatesc pentru trecerea in Noul An, guvernul Cațu vine cu o surpriza:…