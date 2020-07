Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Accident GRAV la Alba Iulia: 2 adulți și 1 minor raniți in urma coliziunii a doua mașini pe șoseaua de centura Un accident rutier a avut loc duminica noaptea, in jurul orei 23.50, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura a municipiului. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine…

- CHIȘINAU, 22 iul - Sputnik. Premierul Ion Chicu a efectuat astazi o vizita inopinata in satul Boșcana, Criuleni, dupa ce a primit mai multe semnalari privind calitatea drumului Goian-Criuleni, aflat in reparație. © Sputnik / Miroslav Rotari Schimbari de cadre adoptate astazi de Guvern - detalii…

- Accident de circulație, vineri dimineața, pe drumul ce leaga Timișoara de Lipova. O mașina de mare tonaj a lovit un automobil dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Șoseaua era acoperita cu noroi adus de apa provenita in urma ploilor abundente.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Doi raniți ușor, dupa coliziunea unei mașini cu un autotren Un accident rutier a avut loc vineri, 3 iulie, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura. In coliziune au fost implicate un autoturism și un autotren. Potrivit reprezentanților…

- Impact frontal intre doua autoturisme. Un accident s-a produs pe drumul ce face legatura intre Baile Herculane și Caransebeș, in apropiere de Mehadia. La fața locului s-au deplasat de urgenta echipajele de salvare și poliția. The post Accident teribil in vestul țarii. Doua mașini s-au ciocnit frontal…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 68A, șoseaua care leaga Timișoara de Deva. Un șofer a pierdut controlul autotrenului pe care il conducea, iar autovehiculul s-a rasturnat. Barbatul a fost ranit ușor. „Circulație oprita pe DN 68A in zona Ohaba, jud. Hunedoara. Un autotren a derapat și s-a…

- Accident grav pe șoseaua care leaga Timișoara de Deva, in aceasta dimineața, in localitatea Coșevița. Pompierii au fost alertați la ora 07,31, la locul intervenției deplasandu-se de urgența o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 7 pompieri și 2 echipaje SAJ, dupa ce…

