Coloane de masini pe DN39 - Eforie Nord, Eforie Sud si Agigea si in statiunile de la munte

Se circula in coloana in sudul litoralului dar si in statiunile de la munte, anunta duminica InfoTrafic.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 13:15, pe sensul de urcare al DN1 Bucuresti Brasov sunt inregistrate valori ridicate de trafic, fiind formata coloana in miscare intre kilometrii 101 500 de metri ndash; 106, intre localitatile Nistoresti si Comarnic, judetul Prahova.De asemenea, aglomeratie este si pe raza statiunilor Busteni, Azuga ...