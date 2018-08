Stiri pe aceeasi tema

- Politia Româna informeaza ca, traficul rutier pe DN39 și A2 este intens. Se circula îngreunat la ieșirea de pe autostrada A4 și intrarea pe DN39, la Agigea (capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe autostrada).

- Circulatia rutiera este intrerupta, joi dupa-amiaza, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in zona localitatii Nistoresti din judetul Prahova, din cauza ploilor care au favorizat scurgerea aluviunilor pe sosea, pe ambele sensuri.

- Circulatia pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Bucuresti, se desfasoara cu dificultate, duminica seara, in urma unui accident in care au fost implicate sase autoturisme, anunta Infotrafic.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2) se desfasoara cu dificultate la kilometrul 190, o banda de mers fiind blocata pe sensul catre Capitala, în urma producerii unei coliziuni în lant între sase autovehicule, a anuntat duminica, la

- Circulatia a fost intrerupta in seara zilei de marti, 17 iulie, pe DN 75, in apropiere de intrarea in Buru (judetul Cluj), dinspre Turda. Problemele au fost cauzate de un torent care a antrenat cantitati importante de aluviuni.

- La final de week end traficul s a aglomerat, din nou, pe sensul catre Bucuresti al Autostrazii Soarelui, in zona statiei de taxare de la Fetesti.Cozile in zona se intind pe sute de metri pe ambele, din cauza soferilor care in continuare prefera sa achite taxa la statia de taxare si nu apeleaza la celelalte…

- Daca esti sofer, cel mai probabil stii ca, in momentul in care doresti sa traversezi podul peste Dunare de pe Autostrada Soarelui, trebuie sa achiti o taxa. Este vorba despre taxa de pod Fetesti - Cernavoda, iar statia de taxare este situata la kilometrul 144 de pe A2. Valoarea peajului variaza intre…

- Aglomeratie la statia de taxare de la Fetesti, pe sensul de mers Constanta Bucuresti. Turistii care au venit pe litoral in minivacanta de Ziua Copilului s au pornit la drum, spre casa, in aceasta dupa amiaza.Soferii trebuie sa se inarmeze cu rabdare. S au format cozi pe cativa kilometri, la punctul…