Coloane de maşini în mai multe puncte pe DN 1, spre staţiunile montane Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, sunt coloane de masini in mai multe puncte pe DN 1, pe sensul de urcare spre statiunile montane si le recomanda soferilor sa ia in considerare folosirea rutelor alternative. Astfel, pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti este trafic intens pe sensul catre Brasov, intre sensurile giratorii DN 1A – km 60 si Strejnicu – km 61+500 de metri, dar si pe tronsonul kilometric 64 – 66+500 de metri fiind coloane. De asemenea, la Comarnic este coloana in miscare pe directia de deplasare Bucuresti-Brasov, de la km 103+500 (Nistoresti) pana la km 106 (Comarnic),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

