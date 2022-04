Stiri pe aceeasi tema

- La punctul de trecere a frontierei administrative cu Moldova de la Varnița, din direcția Bender s-a format o coloana mare de mașini care ies din regiunea transnistreana. Canalele de limba rusa relateaza ca au fost semnalate explozii la Parcani, la 13 km de granița transnistreana-ucraineana, precum și…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate naționala, aparare și ordine publica, Lilian Carp, pune la indoiala faptul ca jurnalistul publicației rusești „Kommersant” deținute de oligarhul Alisher Usmanov, Vladimir Soloviov, ar fi fost reținut de reprezentanții asa-zisului serviciu de securitate…

- Fostul deputat Octavian Ticu a criticat guvernarea de la Chisinau pentru reactia pe care a avut-o Ministerul de Externe in contextul votului APCE, prin care Transnistria a fost declarata „zona de ocupatie rusa”. Potrivit lui, cu asa guvernare, Rusia nici nu trebuie sa inceapa un razboi impotriva Moldovei,…

- Ucrainenii sunt șocați și ingroziți de ceea ce li se intampla. In Kiev se aud sirenele, iar oamenii fug din oraș. Au aparut imagini cu coloane uriașe de mașini care au blocat autostrada la ieșirea din Kiev. Intre timp, alții s-au adapostit in stațiile de metrou sau se roaga in genunchi pe strazi, transmite…

- Romania ar putea primi 500.000 de refugiați ucraineni, spune Vasile Dincu, ministrul Apararii. Aceștia vor fi gazduiți in taberele amplasate in 4 județe. Ministrul de interne, Lucian Bode, spusese si el ca planul de acțiune pentru gestionarea unui flux masiv de refugiați la granița de nord a Romaniei…

