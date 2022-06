Stiri pe aceeasi tema

Coloane de camioane s-au format si se intind pe mai multi kilometri, marti, inainte de principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria, dupa Rusaliile catolice care au impus restrictii de circulatie pentru vehiculele de mare tonaj, la Varsand sau Nadlac II soferii asteptand cinci - sase…

De mai multe zile, peste 100 de camioane asteapta, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate atat in oras, cat si in apropierea lui.

Politistii de frontiera aradeni au prins, in noaptea de luni spre marti, 27 de migranti din sase tari care au incercat sa treaca granita ascunsi in doua camioane, incarcate cu mobila si paleti, potrivit Agerpres.

Polonia a fortificat pana in prezent circa 60 de kilometri din frontiera sa cu Belarusul printr-o bariera permanenta, a anuntat politia de frontiera poloneza, transmite sambata dpa, potrivit Agerpres.

Peste 860.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, a informat, vineri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, potrivit Agerpres.

Soferii de tiruri care asteapta trecerea frontierei prin punctul Giurgiu-Ruse formeaza cozi de aproximativ cinci kilometri si si-au exprimat nemultumirea prin reprize de claxonari dupa ce au avut de asteptat si 120 de minute, pe timpul noptii de marti spre miercuri, conform Agerpres.

Camioanele care vor sa iasa din țara pe la Vama Nadlac II trebuie sa aștepte o ora, potrivit Poliției de Frontiera. Situația este similara și la Vama Siret, unde camioanele trebuie sa aștepte o ora și jumatate, iar autoturismele circa o ora, scrie Mediafax.

Aglomerație, miercuri seara, la granița cu Ungaria. Timpul de așteptare pentru camioane, la ieșire, este la Petea de 600 de minute, la Borș de 300 de minute, la Nadlac 2 - 120 de minute.