Stiri pe aceeasi tema

- Billie Eilish a lansat “What Was I Made For?” de pe coloana sonora a filmului “Barbie”. Piesa a fost compusa special pentru Barbie de Billie Eilish, alaturi de fratele ei, FINNEAS, care a produs piesa la studioul sau din Los Angeles. Piesa, intima și sfașietoare, exista ca fundal sonor pentru scenele…

- Jucatoarea americana cu origini in Romania, Sabrina Ionescu (25 de ani), a inregistrat cel mai bun punctaj din istoria concursului de aruncari de 3 puncte organizat de NBA, fie ca este vorba despre baschetul masculin, fie de cel feminin. Concursul a avut loc in cadrul evenimentului Women NBA All Star…

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- Peste 10.000 de migranti au fost detectati traversand Canalul Manecii pe ambarcatiuni mici de la inceputul anului, potrivit cifrelor publicate duminica de Ministerul de Interne britanic, care combate fara incetare aceste traversari ilegale, potrivit AFP.Sapte ambarcatiuni cu 374 de persoane la bord…

- Producția viitorului film Barbie a avut nevoie de atat de multa vopsea roz, incat a distrus aprovizionarea globala a unei intregii companii. Designerul de producție a explicat ca „lumea a ramas fara roz”, potrivit The Guardian.

- Un turist britanic a relatat ca oamenii din Regatul Unit nu au o parere foarte buna despre Romania. Dupa ce a vizitat țara, insa, și-a schimbat parerea și lauda Romania.Vloggerul britanic și soția lui au ”aterizat” in Romania dintr-o greșeala, dar au ramas cu o impresie buna dupa ce au vizitat țara…

- Agenția Naționala a Arhivelor a facut publica un desen animat din anul 1981. Este vorba despre „Andrieș”, o pelicula inspirat din poemul omonim de Emilian Bucov scris in 1946. Desenul animat face parte din rubrica „Desene animate de la Ana și Moldova-Film” și a fost realizat de Moldova-Film, Asociația…