Coloana oficială în care se afla Traian Băsescu, implicată într-un accident Surse oficiale au declarat pentru Știrile Pro TV ca o coloana oficiala in care se afla, sambata, autoturismul cu fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a avut parte de un incident in București. Potrivit primelor informații, o alta mașina a lovit antemergatorul, nu și mașina in care se afla fostul șef de stat. ”In aceasta dimineața, in jurul orei 10.45 o autospeciala de poliție a lovit ușor un auto ce nu a respectat regimul prioritar de deplasare al autoturismului ce avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune. Nu a fost ranita nicio persoana. Autospeciala de poliție se afla in misiune.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

