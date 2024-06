Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer german de poliție, in varsta de 61 de ani a murit luni, iar un altul a fost grav ranit in urma unei coliziuni rutiere in timp ce il escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.

- Premierul slovac Robert Fico se afla intre viața și moarte la doua zile dupa o tentativa de asasinat care a provocat unde de șoc in intreaga Europa, a declarat, vineri, premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters.Atacul a fost prima tentativa majora de asasinat asupra unui…

- In prima zi de Paște a avut loc un accident cumplit in Galați. Un polițist care se afla pe o motocicleta a fost lovit din plin de un șofer neatent, care a intors fara sa se asigure. Medicii sosiți la fața locului nu au avut vești bune cu privire la viața barbatului de doar 34 de ani.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va face luna viitoare o vizita in Ungaria, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Gulyas a precizat ca evenimentul va avea loc in 8-10 mai. Ungurii isi vad interesul economic El a declarat presei ca este in…

- Prim-ministrul guvernului Ungariei, Viktor Orban, a inceput campania pentru europarlamentare a partidului sau, Fidesz, cu noi critici la adresa instituțiilor europene, cerandu-le liderilor acestora „sa-și ia palariile și sa plece”, relateaza Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ranite dupa ce o nava de croaziera a Bulgariei s-a izbit intr-un zid de beton al unei ecluze pe Dunare, in orasul Aschach an der Donau din nordul Austriei, a anuntat politia locala sambata, informeaza Reuters. Circa 160 de pasageri se aflau pe nava de croaziera care se deplasa…