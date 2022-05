Coloana Fără Sfârșit e jupuită la modulele de bază Unul din cele mai vizitate obiective turistice și de arta din Targu Jiu, Coloana Fara Sfarșit, a inceput sa se degradeze. Aspectul monumentului, in special la modulele de baza, este vizibil schimbat in rau. In ultimii ani degradarea s-a accentuat, iar in momentul de fața Coloana Fara Sfarșit este pur și simplu jupuita de lacul protector, in zona modulelor de baza. Motivul sunt desigur expunerea in aer liber, deci intemperiile, dar și faptul ca mulți turiști și chiar localnici nu respecta indicatoarele și anunțurile publice ale autoritaților de a nu atinge monumentele realizate de Constantin Brancuși… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

