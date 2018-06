Coloană de maşini pe Autostrada Soarelui Traficul este aglomerat duminica seara la kilometrul 49, unde au loc lucrari pe prima banda si pe cea de urgenta. In zona s-a format o coloana de autovehicule care circula pe a doua banda, cu o viteza de rulare de 40-50 de kilometri la ora. Politistii le recomanda soferilor sa sporeasca atentia la volan, sa semnalizeze din timp intentia de schimbare a benzii de circulatie si sa folosesca luminile de avarie atunci cand incheie o coloana care incetineste brusc. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 iunie, in jurul orei 21:20, traficul rutier pe DN1, in zona Oiejdea, se desfașoara ingreunat din cauza lucrarilor de asfaltare care se executa pe drumul național. Pe DN1, in zona Oiejdea se circula bara la bara din cauza unor lucrari la partea carosabila. Circulația se desfașoara in condiții…

- Traficul este restricționat, azi, pâna la ora 19.00, pe Autostrada Soarelui, atât pe sensul catre București, cât și pe sensul catre Constanța, din cauza unor lucrari, anunța Centrul Infotrafic. Pâna la ora 19.00, pe Autostrada A2 București – Constanța, din cauza unor…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, sambata dimineata, pe DN 1, pe sensul de urcare spre Brasov, autoturismele mergand in coloana la Comarnic, dar si la Busteni, informeaza Inspectoratul...

- Potrivit Politiei Sibiu, accidentul a avut loc pe A1, la kilometru 253 al autostrazii, in zona iesirii spre localitatea Ocna Sibiului, unde soferul unui autoturism nu s-a asigurat la trecerea de pe banda de urgenta pe prima banda, iar masina s-a izbit cu o autoutilitara care circula regulamentar.…

- Autostrada Soarelui s-a blocat in aceasta seara la kilometrul 64. Patru masini s-au facut zob intr-un carambol, 6 oameni au fost raniti. Pe sensul catre Bucuresti, coloana de masini incepe la Lehliu si se mai termina undeva la Drajna.

- Accident pe Autostrada Soarelui, la Lehliu! Sase persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp la kilometrul 64 de pe A2, autostrada care leaga Bucurestiul de Constanta. Mii de soferi sunt acum blocati in trafic. Yeci de mii de romani se intorc in aceste momente…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada strada Europa la intersectie cu strada Fabricii a avut loc un accident de circulatie. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului doua persoane sunt ranite dintre care una este incarcerata. La fata locului su deplasat…

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…