Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- Poliția Prahova a anunțat, luni, inca dinaintea pranzului, ca traficul pe DN 1, in zona stațiunilor de pe Valea Prahovei, pe sensul de coborare, s-a aglomerat deja. Valori ridicate se inregistreaza și pe alte artere din țara.

- INFOTRAFIC: Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ai Politiei judetene Prahova, traficul rutier pe DN1 se desfasoara un coloana, luni, pe Valea Prahovei, unde in zona dintre statiunea Azuga si statiunea Busteni se circula bara la bara, in coloana. Astfel, de la kilometrul 135 al drumului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la orele 16:00, circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 12 si 36, pe sensul catre litoral, si tot pe prima banda, intre kilometrii 29 si 28,…

- Autoritatile au fost anuntate despre producerea unui accident pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti. S-a intamplat vineri dimineata, la kilometrul 13 al A1, pe sensul catre Capitala. Nu mai putin de patru autoturisme au fost implicate in nedoritul eveniment rutier. Nu se cunosc informatii despre eventuale…

- Politistii anunta ca se circula in conditii de aglomeratie pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, dar si pe Drumul National 1, in special pe Valea Prahovei si in localitatea Otopeni. De asemenea, din cauza numarului mare de masini care se indreapta catre Capitala, se circula greu pe DN 1 A, DN 2, DN 6,…

- Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul catre munte, unde s-au format coloane de masini si se circula cu 20 de kilometri pe ora, informeaza Politia Romana. Se circula in conditii dificile din cauza numarului de masini si pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe…

- Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul catre munte, unde s-au format coloane de masini si se circula cu 20 de kilometri pe ora, informeaza Politia Romana. Se circula in conditii dificile din cauza numarului de masini si pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe…