„Valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, formandu-se coloana de autovehicule in miscare de aproximativ 1 kilometru in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, acolo unde, la kilometrul 21, se efectueaza lucrari de reparatii la rosturile de dilatare ale podului de peste raul Pasarea”, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform aceleiasi surse, circulatia in zona se desfasoara doar pe a doua banda, in ambele directii.Soferii sunt sfatuiti sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele sa puna in functiune…