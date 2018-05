Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic, pe o distanta de aproximativ 8 km.

- Potrivit Infotrafic, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre munte, pe Valea Prahovei se circula in conditii de aglomeratie pe DN1 Ploiesti -Brasov, in zona Comarnic (pe sensul de urcare) si in Busteni (pe ambele sensuri). Pe unele segmente se circula in coloana, cu viteza…

- Minivacanța de 1 mai a inceput deja cu accidente! Trei persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce au fost ranite in urma unui accident grav produs pe Valea Prahovei, sambata dimineața (28 aprilie). Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 (E60) Brasov…

- Autostrada Soarelui este cea mai aglomerata, la inceputul minivacanței de 1 mai, iar in țara exista porțiuni de drum cu circulația restricționata, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Avand in vedere ca pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui valorile de trafic…

- Centrul Infotrafic anunta ca, luni, sunt coloane de autoturisme la intrarea in Bucuresti, dinspre autostrazi. Pe A1 coloana se intinde pe 7 kilometri, iar pe Autostrada Soarelui coloana are trei kilometri. Este, de asemenea, aglomeratie pe mai multe drumuri nationale, in special pe Valea Prahovei,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza astazi dinspre munte catre capitala, se circula ingreunat pe DN 1 Valea Prahovei, intre statiunile montane Predeal si Busteni, formandu se o coloana in miscare,…

- Traficul rutier a inceput sa creasca vineri, la orele pranzului, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre munte, in zonele Comarnic (km 102-107) si Busteni (km 128-130), unde s-au format coloane de autovehicule in deplasare, cu o viteza de 20 km/h, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, conform news.ro.Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…