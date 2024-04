Coloana de fum dens este observat in Tomis Nord, Constanta. Constantenii se intreaba ce este (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In cartierul Tomis Nord, zona Brotacei, in municipiul Constanta, un barbat si a injunghiat propria sotie. Dupa aceasta fapta, acesta s a predat la politie. Din primele informatii, se pare ca sotia lui a decedat. ...

- In fotografii sunt o parte dintre cei 80 de pompieri care in aceasta dimineata au participat la evenimentul produs la Rafinaria Petromidia din judetul Constanta. Incidentul a fost observat de 2 colegi de la statia Midia, care au sunat de urgenta la dispeceratul ISU Constanta. In fotografii sunt o parte…

- Ofertant castigator este societatea Stef Instal Conect, controlata de Elena Anca. Comuna Ostrov Primaria Ostrov , din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a incheiat doua contracte cu o firma din Constanta, pentru "Coloana utilizator iluminat public si statii incarcare autoldquo;, respectiv…

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 02.25, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au observat un autoturism parcat pe o strada din comuna Corbu, in care se aflau patru barbati, potrivit IPJ Constanta. Acestia au fost legitimati si identificati. "In urma efectuarii verificarilor,…

- Noile reguli de circulatie care vor fi instituite in arealul delimitat de bulevardul Tomis, strada Soveja, bulevardul Alexandru Lapusneanu si strada Suceava de catre municipalitate sunt criticate de presedintele USR Constanta. Prima etapa din proiectul de reorganizare a traficului rutier in cartierul…

- Atentie, calatori Autobuzele liniei 2 43 nu vor mai intra pe o strada din Constanta. Atentie, calatori Autobuzele liniei 2 43 nu vor mai intra pe o strada din Constanta.Din data de 10 februarie autobuzele liniei 2 43 nu vor mai ajunge in statia Cap Linie Poarta 6, potrivit unui comunicat din partea…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a precizat pe pagina sa de facebook ca va deschide un nou canal de comunicare cu constantenii pe Whatsapp. "Pentru ca imi doresc sa fiu mai aproape de cetateni si sa putem avea un dialog cat mai direct si deschis, la care sa putem participa cu totii, am…

- Barbatul, 33 de ani, nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cand un polițist i-a facut semn sa opreasca, șoferul a luat-o pe un drum de pamant. A oprit dupa 5 kilometri și a fugit, insa a fost reținut dupa ce agentul a tras un foc de avertisment, relateaza portalul local…