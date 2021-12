Coloana cu opinii. Omicron cu iz de prună O privire peste evoluția exprimata-n cifre a celui de al patrulea val, releva ca asta pare a fi un foc de paie, „recordurile” fiind astupate cam repejor de pregatirile pentru noul an. Luna decembrie este prin tradiție cea a incasarilor, prin urmare nici asta de acum nu va face excepție, cifrele furnizate de comunicatorii oficiali aratand clar ca și virusachele a lasat-o mai moale, cel mai probabil fiind preocupat sa treaca granița dintre ani daca nu cu un vaccin demisec, macar cu pastila de porc fara colesterol. Dar ți-ai gasit! N-o apucat Arafat sa-și ștearga picaturile de sudoare de pe machiajul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

