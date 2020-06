Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Colo este protagonistul unui scandal mediatic care sta sa izbucneasca in Romania. Dupa ce a strans cele mai multe fonduri din donații de la fani și a stabilit un recor in Romania, un clip cu vloggerul, de acum un an, a ieșit acum la suprafața. In acel clip Alexandru Balan spune ca in cazul...…

- Distributia trilogiei ”The Lord of the Rings” se va reuni duminica in cadrul seriei de discutii online din izolare intitulata ”Reunited Apart”, difuzata pe YouTube si organizata de actorul Josh Gad, scrie Agerpress.ro Josh Gad, vocea din spatele personajului Olaf din „Frozen”, a anuntat intr-un trailer…

- Ionuț a avut grija de nepoții lui de 2 și 4 ani. Timpul s-a scurs repede, pentru ca Ionuț a fost prins cu tot felul de activitați. Puzzle, sport cu un body builder de pe Youtube, Frank, la solicitarea insistenta a nepotului mai mare. S-a terminat antrenamentul și l-au repetat, la cerere: Inca o dataaa!...…

- Dana Budeanu a luat cu asalt internetul dupa ce și-a incetat colaborarea cu PRO TV. Aceasta și-a inceput un canal de Youtube unde are pana acum 120 de clipuri urcate și peste 190.000 de subscriberi. In estimarile platformei SocialBlade, Dana Budeanu ar putea face, pentru cele 20 de milioane de vizualizari…

- Pe unul dintre cele mai cunoscute conturi de Youtube care iți lasa gura apa de fiecare data un clip a strans peste 700k views. Cum? Pai cu toții avem un moment in viața cand suntem puțin leneși, iar o rețeta la microunde nu strica nimanui. Cred ca ar trebui șa imi cumpar și eu unul... View Article

- Unul dintre cei mai apreciați artisti ai muzicii clasice, tenorul italian Andrea Bocelli a concertat, duminica, in faimoasa catedrala din Milano. Orașul este capitala regiunii Lombardia, epicentru al epidemiei de nou coronavirus in Europa. Recitalul lui Andrea Bocelli de la Domul din Milano nu a avut…

- Salut! Sunt Andrei Niculae și din cand in cand o sa iți aduc site-ul Virgin Radio Romania lucruri care imi plac și pe care le descopar pe internet și le pun in ghiozdan. Facem o colecție frumoasa de piesa și video-uri mișto impreuna, iar primul este un dialog emoționant dintre doi oameni ai strazii…

- Facebook a anunțat ca va reduce calitatea conținutului video in Europa. Decizia este valabila și pentru Instagram, aceasta fiind luata la insistențele Comisiei Europene, care iși dorește sa pastreze o rețea de internet funcționala in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți europeni stau acasa.…