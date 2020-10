Stiri pe aceeasi tema

- Trei din patru chiriași se așteapta la o scadere a chiriilor pana la sfarșitul anului viitor, arata un sondaj Colliers International. Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia le va afecta in continuare operațiunile, potrivit Mediafax.Aproape…

- 67% dintre managerii chestionati intr-un barometru comandat de Sierra Quadrant, companie din sectorul reorganizarii companiilor, se focuseaza pe restructurarea afacerilor, in timp ce 59% dintre ei au reclamat scaderea business-ului cu peste 50 de procente.Citește și: SURSE - Ludovic Orban…

- „Mai mult ca niciodata, anul acesta fermierii au aratat deschidere catre digitalizare”, arata un nou studiu calitativ lansat de EXACT Business Solutions, studiu care a avut ca obiectiv principal explorarea in profunzime a impactului Covid-19 asupra jucatorilor din agribusiness, dar și evaluarea planurilor…

- Companiile din agricultura au fot afectate de pandemia de COVID-19 și s-au orientat tot mai mult catre digitalizare pentru a continua afacerile, dar se tem de un al doilea val de infectari in perioada septembrie/octombrie. „Mai mult ca niciodata, anul acesta fermierii au aratat deschidere catre digitalizare”,arata…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat vineri ca spera ca pandemia de Covid-19 va dura mai puțin timp decat gripa spaniola din 1918, care a ucis in doi ani zeci de milioane de oameni, scrie AFP.

- Mai mult de jumatate din angajatii din Romania (55%) se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dar nu considera ca ar trebui reintrodusa starea de urgenta, potrivit unui sondaj Bestjobs. Cei mai multi dintre respondenti (47%) sunt de parere…

- Numarul companiilor care au intrat în insolvența a scazut cu mai mult de un sfert, respectiv cu 26% în primele 6 luni din 2020, fața de aceeași perioada din 2019, ajungând la 2.360 de companii, cea mai mica valoare din ultimii 10 ani. Numarul companiilor suspendate a avut o scadere…