- Romania a inregistrat anul acesta, pana in luna mai, cea mai mica crestere anuala a preturilor de consum din regiune, iar piata muncii este cel mai putin tensionata, arata o analiza a politicii monetare in regiune, realizata de Ella Kallai, economist sef Alpha Bank Romania, potrivit Agerpres. „Dobanda…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- Ungaria va proteja spatiul aerian al Slovaciei impreuna cu Polonia si Republica Ceha, au decis inalti responsabili ai apararii din cele patru tari ale Grupului de la Visegrad (V4) la o intalnire desfasurata luni la Strbske Pleso (nordul Slovaciei), transmite TASR, potrivit Agerpres.

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut, in ultimul an, cu aproximativ 10%, in Romania, in timp ce pretul mediu de vanzare per unitate a scazut cu cel putin 10%, in conditiile ieftinirii materiilor prime, potrivit datelor unei companii din industria de comert electronic. Anual, romanii cumpara circa…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat la primul meci din Campionatul Mondial de polo pe apa Under - 20 care se desfașoara la Centrul de Natație Otopeni: „Astfel de competiții de anvergura arata ca orașul nostru a devenit un punct important pe harta marilor intreceri sportive”.…

- ”Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40%”,…

- Agricultorii romani au participat, astazi, la Bruxelles, la un protest de doua ore al fermierilor din tarile Europei Centrale si de Est, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar. Acestia denunta faptul ca regiunea este inundata de produse ucrainene,…