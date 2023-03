Colliers: În 2022 s-a înregistrat cel mai mic volum de proiecte de retail livrate din 2014 încoace ”Anul 2022 a fost marcat de putine livrari de noi proiecte moderne de retail, completand suprafata totala existenta cu doar 77.000 de metri patrati, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din livrarile estimate initial si o scadere substantiala comparativ cu cei 102.000 de metri patrati inregistrati in 2021”, arata raportul anual publicat de Colliers, care arata ca 2023 se prefigureaza a fi un an cu un ritm sustinut de proiecte noi. Cu livrari programate de aproximativ 260.000 de metri patrati, anul acesta s-ar putea dovedi a fi cel mai efervescent in materie de noi proiecte din 2011 incoace.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile Google Street View se intorc in Romania, cu scopul de a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, informeaza Google intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. „Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele luni,…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Numarul tranzactiilor cu apartamente s-a majorat cu 11% anul trecut in Bucuresti in timp ce suprafata autorizata a proiectelor rezidentiale a inregistrat o crestere de 21%, depasind 2 milioane de metri patrati, ceea ce echivaleaza cu mai bine de 40.000 de apartamente, potrivit estimarilor unei companii…

- ”Dezvoltatorii au anuntat constructia a mai mult de 275.000 metri patrati de noi proiecte de birouri in marile centre regionale – Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov, astfel ca stocul modern de astfel de spatii va ajunge la aproximativ 1,3 milioane de metri patrati in urmatorii 5 ani. Vedem astfel…

- Directorul Postei Romane, Valentin Stefan, afirma ca Posta Romana plateste, pentru sediul din municipiu Oradea, un impozit anual de 1,3 milioane de lei, pentru ca imobilul de 14.000 de metri patrati nu este renovat. Stefan e de parere ca astfel de sedii ar trebui fie vandute, fie date statului roman,…

- Aproximativ jumatate de milion de metri patrați de birouri, reprezentand 15,2% din stocul total din București sunt neocupați, cea mai mare suprafața disponibila fiind in cladirile din Pipera-Nord, Centru-Vest și Floreasca-Barbu Vacarescu. Se menține discrepanța foarte mare intre proiectele de clasa…

- ”Dezvoltatorii au livrat anul trecut aproximativ 100.000 de metri patrati de spatii de retail, 80% reprezentand parcuri de retail, Bucuresti, Timisoara, Pitesti, Turda, Baia Mare, Slatina, Miercurea Ciuc fiind printre orasele care au beneficiat de astfel de investitii. Livrarile vor creste semnificativ…

- Oricat de bizar ar suna, orașul din Romania cu cea mai mare suprafața are doar cateva mii de locuitori. Mai puțin de 6.000 de suflete traiesc intr-o localitate ce este mai mare decat București, Cluj-Napoca și Timișoara la un loc. Orasul din Romania cu cea mai mare suprafata In anul 2004, prin Legea…