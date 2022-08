Colliers: Dinamica preţurilor rezidenţiale din ultimii doi ani este rezultatul creşterii cererii Piața rezidențiala din Romania se indreapta catre un nou record de livrari și in acest an, insa ritmul dezvoltarilor nu a ținut pasul cu evoluția cererii din ultimii doi ani. In plus, și prețul locuințelor noi continua sa creasca, pe masura ce noile proiecte inglobeaza creșterea prețurilor materialelor de construcție, subliniaza consultanții Colliers. In ultimii doi ani, locuintele au inregistrat scumpiri considerabile, iar principalul motiv din spatele evoluției fiind creșterea puternica a cererii, pe fondul unui cumul de factori precum accesibilitatea creditarii, creșterea salariilor, dar și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

