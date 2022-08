Stiri pe aceeasi tema

- Boom-ul comerțului electronic incetinește, acesta fiind un semnal clar al unui consumator mai cumpatat in marile orașe, unde sunt inregistrate majoritatea achizițiilor online, potrivit Colliers. In formatele tradiționale, discounterii caștiga și mai multa cota de piața . Piața de retail a inregistrat…

- Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 336milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzacțiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piața al Colliers…

- Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzacțiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piața al Colliers…

- Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a…

- In primul semestru al anului curent au fost inchiriate spații logistice și industriale cu o suprafața cumulata de 542.000 de metri patrați, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Volumul tranzacționat…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis luni, 25 iulie, ca trebuie reluate in coaliția politica discuțiile incepute in ianuarie privind reglementarea prețurilor la energie și gaze pe o perioada limitata. Concret, PSD vrea ca prețurile sa fie stabilite de stat „PSD revine cu aceasta soluție, prezentata…

- Primaria Municipiului Iași a organizat in prezența vicepreședintelui Consiliului Raional Ungheni, Vasile Lupu, conferința de presa de lansare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de transport in zona transfrontaliera Ungheni-Iași in vederea fluidizarii traficului catre punctul de trecere a frontierei…

- Elena Udrea, „spațiu garantat de minimum patru metri patrați” Elena Udrea. Foto: Arhiva. Reprezentantul sindical al angajaților din penitenciare reclama atacuri sistematice la imaginea Poliției penitenciare, din partea Elenei Udrea, pentru care justiția bulgara a decis ieri extradarea în…