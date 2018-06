Colliers: Ar fi necesar un proiect de tipul Prima Casa pentru a impulsiona cererea de spatii de birouri

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea pe segmentul spatiilor de birouri este intr-o continua ascensiune in Bucuresti, iar cu o rata de neocupare in jur de 8,4% este evidenta necesitatea de noi proiecte, sustine Mihai Paduroiu, Head of Advisory & Transaction Services – Office al CBRE Romania.

- Daramis, grup imobiliar ceh cu finantatori israelieni, a investit suma de 12 milioane de euro in achizitia, de la Raiffeisen Bank, si re-dezvoltarea unui proiect rezidential situat in zona Pipera din Capitala. Aflat in insolventa de cativa ani,...

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) temperata de pana la 38.000 mp in primul trimestru al acestui an. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International, aceasta a provenit in mare masura din...

- Sunt tot mai mici sansele sa cumparati unul finalizat. Desi trecutul a aratat ca multe machete n-au mai ajuns niciodata case, oamenii risca si fac imprumuturi, unii direct de la dezvoltatori. Un bloc nou din Iasi, aflat inca in faza de santier, are 88 de apartamente. 70 la suta dintre ele s-au vandut…

- Numarul de angajati din cladirile de spatii de birouri clasa A si B din Bucuresti a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, in timp ce efectivul total al salariatilor din Capitala a depasit pragul de 1 milion de persoane in prima luna a...

- Zona de nord Calea Floreasca - Barbu Vacarescu este o zona de birouri bine definita si faptul ca dezvoltatorii au luat decizia de a se indrepta si catre alte zone arata ca piata se dezvolta, ca oportunitatile de dezvoltare care apar sunt fructificate, pentru o crestere sanatoasa a economiei si a…

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, iar o treime din cerere a venit din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, potrivit unei analize…

- Fosta hala Ford de pe Calea Floreasca va fi restaurata si urmeaza sa devina un spatiu multifunctional care va cuprinde birouri, apartamente si un spatiu retail operat de Auchan. Investitia se ridica la 100 de milioane de euro.