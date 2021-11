Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte cinci persoane au fost grav ranite, miercuri, in urma unui accident care a avut loc Mogoșești-Siret din județul Iași, scrie ziarul local Ziarul de Iași. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Accidentul a avut loc ieri in jurul pranzului…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in Mogoșești-Siret, Iași. Din nefericire, o femeie a murit, iar un copil a fost grav ranit. Tragedia a avut loc a intersectia drumului comunal DC 104 cu drumul judetean DJ 208. Iata cum s-a intamplat, de fapt, totul și care este…

- O femeie, care a ramas incarcerata, a fost asistata medical de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, insa din pacate, aceasta a nu a mai putut fi salvata.Celelalte victime, 4 adulți și un copil, au fost transportate la spital cu traumatisme minore.La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale…

- O femeie a murit, iar alte cinci persoane, intre care si un copil, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident care a avut loc in localitatea ieseana Mogosesti Siret, informeaza News.ro . In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau in total sase persoane. In urma coliziunii,…

- O femeie a murit, iar alte cinci persoane, intre care si un copil, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident care a avut loc in localitatea ieseana Mogosesti Siret, anunța news.ro. In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau in total sase persoane. In urma…

- Accident teribil in Dolj! Trei oameni au fost raniți in comuna Galicea Mare, dupa ce un șofer a lovit doua autoturisme care erau parcate pe marginea drumului. Victimele au fost duse de urgența la Spitalul Județean din Craiova pentru ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite intr un accident rutier produs miercuri seara pe raza localitatii Iecea Mica, informeaza ISU Timis, citat de Agerpres. Din primele informatii, se pare ca cei 12 barbati se aflau intr un autoturism cu cinci locuri.Toti erau cetateni straini. Victimele au fost…

- Accident cumplit in Maramureș. Trei persoane ranite in urma impactului. Doua mașini facute praf! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident cumplit in localitatea Rogoz. Doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier . Trei persoane ( 1 inconstienta,…