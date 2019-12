Stiri pe aceeasi tema

- O mașina și un tramvai au fost implicate intr-un accident, joi, pe Bulevardul Regele Carol I din Timișoara. In urma accidentului, o femeie a fost transportata la spital. Un șofer de 43 de ani a intrat cu mașina in tramvai, in timp ce mijlocul de transport in comun se afla in stație. Un autoturism și…

- Joi, pe bulevardul Regele Carol I din Timișoara s-a inregistrat un eveniment rutier. In accident au fost implicate un autoturism și un tramvai. La locul intervenției s-a deplasat o autospeciala de lucru cu apa și spuma a Inspectoratului pentru situații de urgența Timiș și un echipaj SMURD cu medic.…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, nu departe de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta o femeie, care nu s-a asigurat cand a schimbat banda. Tot ea a fost ranita și preluata de medicii de pe ambulanța. Accidentul, spun polițiștii, s-a…

- O femeie de 63 de ani a murit in aceasta dimineața, pe DN 71, in județul Dambovița, dupa ce un camion incarcat cu lemne s-a rasturnat in afara carosabilului și a cazut peste ea, informeaza Observatorul Prahovean. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 71 (DN71) Targoviște - Sinaia, in zona localitații…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- O femeie a fost transportata la spital, in aceasta seara, in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului in trafic o poarta chiar victima, neatenta la marcajul de pe șosea. Accidentul s-a produs in localitatea Sanandrei. Femeia in varsta de…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 34 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, pe sensul de ieșire din oraș, iar pe pod nu a patrat distanța fața de un autoturism aflat in fața sa, condus de o femeie de 40 de ani. In urma impactului, șoferița nevinovata…