Coliziune între un microbuz şi un autoturism în localitatea Stâlpu din Giurgiu. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident a avut loc, duminica, in localitatea Stalpu, județul Giurgiu, intre un microbuz in care se aflau 16 pasageri și un autoturism in care se aflau patru persoane, au transmis reprezentanții IGSU. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Accidentul a avut loc azi pe DN6 in dreptul localitații Stalpu din Giurgiu. „Accident rutier produs intre 1 microbuz cu 16 pasageri și 1 autoturism cu 4 ocupanți. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului, la fața locului acționeaza 1 mașina de stingere, 1 descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale pentru transport victime multiple (dintre care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

