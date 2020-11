Coliziune între un microbuz şi o autoutilitară pe Centura de Vest a Ploieştiului F.T. Ieri dimineata, in jurul orei 8, politistii prahoveni au fost alertati ca pe DN1 – Centura de Vest a Ploiestiului – a avut loc un acident rutier in care au fost implicate un microbuz si o autoutilitara cu remorca. Circumstantele producerii evenimentului rutier au fost explicate de catre reprezentantii IPJ Prahova astfel: ” Din cercetari a reiesit ca un barbat in varsta de 48 de ani, care se deplasa la volanul unui microbuz pe Centura de Vest, din direcția București catre Brașov, a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara și semiremorca care se afla stationat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

