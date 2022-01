Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre doua autoturisme a avut loc in aceasta seara pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, informeaza ISU Suceava. ”Un barbat in varsta de 40 de ani este transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs la intrare in cartierul Obcini din municipiul Suceava, informeaza ISU Suceava. ”O persoana este blocata intr-un autoturism și este necesara intervenția echipajului de Descarcerare. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Doua mașini au fost avariate grav in urma unui accident care a avut loc in aceasta dimineața la Patrauți. In urma impactului, o femeie in varsta de 28 de ani a fost ranita și a fost transportata la spital. La fața locului au intervenit militarii Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- O coliziune intre trei autovehicule a avut loc in aceasta dupa amiaza pe raza orașului Salcea. „Au rezultat trei victime, conștiente și cooperante, transportate la spital de catre echipajele sosite la fața locului. Au intervenit militarii Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta seara pe raza localitații Badeuți unde s-au ciocnit doua mașini, informeaza ISU Suceava. ”In urma evenimentului sunt transportați la spital doi adulți și șase minori cu varste cuprinse intre 2 ani și 37 de ani. Toți sunt conștienți și cooperanți”, au transmis…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent in aceasta seara pe raza comunei Cornu Luncii, informeaza ISU Suceava. ”Au fost implicate patru persoane dintre care una este incarcerata (semiconștienta). Victima incarcerata, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost extras din autoturism și predat ambulanței”,…

- Un autotren s-a rasturnat astazi pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Intervin pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare (inclusiv descarcerare grea) si doua ambulante SMURD (B2 si TIM). Șoferul de 41 de ani a…

- Politistii din cadrul Biroul Rutier Craiova au fost sesizati, in aceasta seara, cu privire la faptul ca, pe strada Frații Buzești, a avut loc un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca un autoturism condus de un tanar de 26 de ani, din Racarii de Sus, pe strada…