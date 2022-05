Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi dimineața in Campulung Moldovenesc acolo unde doua autovehicule s-au ciocnit violent. Potrivit ISU Suceava, patru persoane sunt ranite, dintre care, una, incarcerata. Intervine modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier la intrare in Campulung Moldovenesc dinspre Gura Humorului, informeaza ISU Suceava. Doua persoane necesita ingrijiri medicale, dintre care, una, este incarcerata. Ambele victime sunt constiente si cooperante. In final au fost transportate la…

- Doua autoturisme s-au ciocnit pe raza localitații Costana, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului un barbat in varsta de 44 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Un barbat de 22 ani, din Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti, pe raza orasului Vicovu de Sus avand direcția de deplasare comuna Straja catre oras Vicovu de Sus, in apropierea intersecției cu strada Mihai Eminescu, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre…

- Doua persoane, o femeie de 53 de ani si un barbat in varsta de 20 de ani, au murit duminica, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1 Brasov-Sibiu, in apropierea localitatii brasovene Ucea.

- La data de 14 aprilie in jurul orei 11:30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Transilvaniei din municipiul Campulung Moldovenesc, un localnic de 27 de ani a surprins și accidentat o localnica de 72 de ani, angajata in traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata…

- Groaznicul eveniment rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, 13 aprilie, intre comunele bacaune Racaciuni si Cleja. Pompierii au intervenit cu mai multe masini. Tragediile pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, se tin lant. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite miercuri,…

- Joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, pe DN2E, intre localitatile Radaseni si Sasca Mica, a avut loc un grav accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule – un autocamion, o platforma auto si un autoturism. In urma accidentului, doua persoane din autoturism au ramas incarcerate. La fata…