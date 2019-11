Stiri pe aceeasi tema

- Doua autotrenuri s-au ciocnit in aceasta seara pe raza comunei Iacobeni iar unul dintre ele s-a rasturnat pe calea ferata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, momentan circulatia feroviara este oprita. Nu s-au anunțat victime. Intervine modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri…

- Un accident grav a vut loc cu puțin timp in urma, pe DN13, pe raza localitații Fișer. Purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, scms. Alina Maria Ivan, a anunțat ca este vorba despre doua autoturisme care s-au ciocnit frontal. Din pacate, sunt și doua persoane accidentate, conștiente. In acest moment traficul…

- Trenul Regio 4205, care circula pe relatia Vatra Dornei- Bistrita, a accidentat treisprezece vaci, vineri dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata din judetul Bistrita-Nasaud. In tren se aflau 30 de pasageri, traficul feroviar fiind blocat. In urma accidentului, locomotiva nu a deraiat.

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca niciunul dintre cei 18 pasageri din autocar si nici soferul acestuia nu au suferit rani.Soferul autoturismului, un barbat de circa 40 de ani, a ramas incarcerat si a fost nevoie de interventia pompierilor. Barbatul…

- Traficul rutier este blocat in totalitate pe DN 15 B, luni 16, septembrie, la Poiana Largului, dupa producerea unui accident rutier. Din primele informatii oferite de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, a fost vorba despre o coliziune intre un autoturism si un autocar. Soferul…

- Un motociclist in varsta de 25 de ani a murit, duminica, intr-un accident rutier, pe raza comunei sucevene Poiana Stampei, dupa ce a intrat in coliziune cu un microbuz, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, motocicleta persoanei, decedata in urma impactului…

- Un motociclist in varsta de 25 de ani a murit, duminica, intr-un accident rutier, pe raza comunei sucevene Poiana Stampei, dupa ce a intrat in coliziune cu un microbuz, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit AGERPRES.Atac puternic al aviației israeliane in Siria.…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au ajuns sambata la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, dupa ce au fost victime ale unui accident rutier produs pe raza comunei sucevene Iacobeni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul care s-a produs…