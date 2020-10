Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Irina Slavina a murit pe loc din cauza arsurilor grave. Decesul ei a fost confirmat de catre coordonatorul unei organizatii pentru drepturile omului din Rusia "Pravozascita Otkratki', Aleksei Prianisnikov, noteaza Agerpres. Mesajul transmis de Irina Slavina, inainte de a-si da foc…

- O parte din angajatii Castelului Bran, fara locuri de munca Castelul Bran. Foto: Agerpres. Aproape jumatate dintre cei peste 120 de angajati ai Castelului Bran ramân, de mâine, fara locuri de munca. Pandemia a provocat o criza fara precedent în institutia care pâna…

- Concedieri pe banda rulanta la Tarom! Oamenii iși fac din ce in ce mai multe griji din cauza restructurarilor. Ce primesc angajații care-și dau demisia și de ce s-a ajuns in acest stadiu? Sute de oameni raman fara locul de munca. Concedieri masive la Tarom! Ce se intampla cu angajații? Angajații TAROM…

- Județul Neamț are nevoie, mai mult ca oricand, de o prognoza bugetara multianuala, de un plan financiar care sa se intinda pe urmatorii 10 ani, care sa aiba in prim-plan investițiile și sa creeze cadrul necesar pentru atragereainvestitorilor. “Autoritațile trebuie sa gandeasca in perspectiva, sa dezvolte…

- Munca pe canicula. ITM Argeș: Patronii trebuie sa le ofere salariatilor pana la patru litri de apa. Prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. ”In perioadele in care,…

- Decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de a carantina localitatea Gornet din Prahova face primele victime. Mai mulți oameni au fost dați afara de la locul de munca, dupa ce localitatea a intrat in carantina. O femeie a povestit, la Romania TV, ca lucreaza la o firma de paza din Ploiești și…

- Potrivit jurnaliștilor germani, fructele și legumele la ei in țara sunt ieftine datorita sezonierilor din Europa de Est de care angajatorii iși bat joc. Bayerische Rundfunk a prezentat și cazul unei tinere din Romania care, epuizata e atata munca, a decis sa se intoarca acasa dupa o luna, cu doar 100…