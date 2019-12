Colindele Crăciunului Frumos mai serbeaza moldoveanul nostru sarbatorile sfantului Craciun! Cu vreo doua saptamani inaintea sarbatorilor, prinde a se simte de-acuma in aer suflarea inveselitoare a sarbatorilor. Toți oamenii din sat prind a se gati pentru intalnirea cuviincioasa și creștineasca a Craciunului. Barbații, neavand in vreme de iarna prea mult de lucru, mai umbla pe afara, se […] Articolul Colindele Craciunului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași ureaza tuturor utilizatorilor rețelei de drumuri naționale „Sarbatori fericite” și anunța, totodata, ca este mobilizata sa intervina in orice situații in perioada vacanței de Craciun, in vederea asigurarii celor mai bune condiții de circulație pentru…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna, specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau au intensificat controalele la comercianții din tot județul. Masura este luata in scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare, in contextul in care, in…

- Moșul a imparțit cadouri celor mici iar cei mari s-au prins in hore și au savurat un concert marca Provincialii. Atmosfera a fost una de poveste așteptata de multa vreme de bacauani. Astfel, s-a dat startul pentru Luna Cadourilor și a Sarbatorilor de iarna! Articolul Bacauanii s-au bucurat la aprinderea…

- Moșul a imparțit cadouri celor mici iar cei mari s-au prins in hore și au savurat un concert marca Provincialii. Atmosfera a fost una de poveste așteptata de multa vreme de bacauani. Astfel, s-a dat startul pentru Luna Cadourilor și a Sarbatorilor de iarna! Articolul Bacauanii s-au bucurat impreuna…

- Varstnicii din comuna Colonești au avut parte de o surpriza la inceput de saptamana: au fost vizitați de reprezentanții Fundației Rotary Club of Campbell River, impreuna cu cei ai Fundației „Portul Speranței” din Barlad. Dupa ce in urma cu doua luni specialiștii organizației canadiene au fost prezenți…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” organizeaza, in perioada 25-27 octombrie 2019, cea de-a IX-a editie a expozitiei temporare „Trofee de vanatoare” cu ocazia Targului International de Vanatoare si Pescuit – Expo Hunting Moldavia 2019 (cel mai mare eveniment de acest gen din zona Moldovei).…

- Intalnirile dedicate prevenirii traficului de persoane mi-au amintit de suferințele ingrozitoare traite de cateva tinere ce fusesera vandute unor ticaloși din Kosovo. „Am dat 5.000 de marci pe tine, trebuie sa muncești ca sa-mi recuperez banii”, i s-a strigat uneia dintre ele, care plangea și voia sa…

- Continua lucrarile de așternere a covorului asfaltic pe șantierul Variantei Ocolitoare Bacau. Imagini surprinse intre km 6+700 – 9+990, Obiectul 1 al VO Bacau, pe Calea 1 a tronsonului in profil de autostrada, in zona localitații Letea Veche, unde are loc așternerea stratului de baza (AB 31,5). Ulterior…