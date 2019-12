COLINDE DE CRACIUN 2019. Lista celor mai frumoase COLINDE DE CRACIUN. Sărbători fericite! COLINDE DE CRACIUN: Conform Enciclopediei Craciunului, scrisa de Gerry Bowler, primele colinde le avem inca din secolul al IV-lea, la vremea respectiva fiind prezentate drept imnuri inchinate Nașterii Domnului. Ele aveau titluri ca: Jesus refulsit omnium, de Hilarius din Poitiers, Veni redemptor omnium, de Hilarius din Poitiers, Veni redemptor gentium, de Ambrosius din Milano si Corde natus ex partentis, de Prudentius. Ele aveau un caracter solemn, exprimand mai degraba adevaruri teologice de ordin superior, dupa cum precizeaza sursa citata. Mai tarziu insa, Biserica a interzis colindele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seria concertelor extraordinare gazduite de Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta in luna cadourilor se deschide cu "manifestul de razvratire" al maestrului Tudor Gheorghe, care aduce duminica, 1 decembrie, de la ora 19, spectacolul eveniment "Degeaba 30. Pe scena, alaturi de bine cunoscutul…

- Peste 500 de antreprenori și profesioniști din Romania și Europa Centrala și de Est au participat ieri, pe 21 noiembrie, la Central European Startup Awards Grand Finale - Ecosystem Summit & Awards Ceremony, organizate de Impact Hub Bucharest. In cadrul Awards Ceremony, au fost anunțați caștigatorii…

- Germania a sarbatorit sambata 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, primul pas facut pe drumul spre unificarea Germaniei de Est cu Germania de Vest. In urma cu 30 de ani, in data de 9 noiembrie 1989, pentru prima oara de la construirea zidului din beton și sarma ghimpata care a taiat capitala…

- Ludovic Orban a fost felicitat de cancelarul german Angela Merkel pentru preluarea mandatului de premier, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Partidului National Liberal."Va felicit calduros cu prilejul preluarii mandatului. Va urez mult succes in viitoarea activitate de guvernare.…

- Cea de-a noua editie a Festivalui Concurs de Romante „Poveste de Toamna”, care se desfasoara in perioada 5-6 noiembrie in Baia Mare, are un invitat de seama. Este vorba despre compozitorul Eugen Doga (82 de ani), originar din Basarabia, cel al carui vals inclus in coloana sonora a filmului “Gingasa…

- La numai 21 de ani și in cel mai bun an al sau ca muzician, Ștefania Iacob a decis s-o apuce pe alt drum in viața. Schimbare radicala, tanara folkista a lasat chitara și a-nceput un curs de insoțitor de zbor. Copil teribil al folkului, care a batut țara, cu chitara-n spate, de la 13 ani, participand…

- Turneul final Euro U19 din 2021 va fi gazduit de Romania in luna iulie și va reuni 8 echipe. Reprezentativa tricolora U19 va fi calificata direct, din postura de gazda. La Euro U19 au jucat de-a lungul anilor fotbaliști precum Paul Scholes, Gary Neville, Thierry Henry, David Trezeguet, Gianluigi Buffon,…

- Un sondaj realizat de organizația pentru drepturile femeilor din Olanda la care au participat 21.880 de barbați din 7 țari a desemnat femeile din Romania ca fiind cele mai frumoase din Europa. Barbati din Franta, Germania, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Austria au fost pusi sa aleaga care femei li…