Colinde cu torțe aprinse și tobe pentru victimele accidentului din Petroșani Zeci de oameni care au trecut prin centrul Timișoarei și au aflat ca banii stranși vor ajunge la copiii accidentați au donat sume importante de bani, pentru a le veni in ajutor.„Este super trist ce se intampla. Și mai ales in preajma sarbatorilor. Suntem alaturi de ei”, „Nu vad o problema sa strangem bani pentru familiile care au fost afectate”, spun cațiva dintre localnici.Șapte copii au fost izbiți in plin, pe trecerea de pietoni, de o mașina condusa de un tanar in varsta de 19 ani. Șoferul nu avea permis de conducere și mai mult, era beat și drogat.„Este o acțiune organizata ad-hoc pe sfarșit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

