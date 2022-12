Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat, sambata seara, la iesirea din Buteni spre Cuied, anunta ISU Arad. Conform sursei citate, s-a activat Planul rosu de interventie, potrivit agerpres.ro . Interventia este in dinamica. Autocar cu ucraineni, rasturnat intr-un accident. A fost activat…

- La invitația gazdelor de la Fundația Studium Prospero, reprezentanți ai presei mureșene au participat luni, 28 noiembrie, la un tur al Incubatorului pentru ONG-uri Studium HUB. „In centrul istoric al Targu Mureșului am creat o instituție cu funcție multipla: incubator și spațiu coworking pentru ONG-uri…

- Cu prilejul patrularii, patrula pedestra a Poliției Locale Targu Mureș din zona centrala a depistat un grup de 5 persoane care deranjau ordinea și liniștea publica, avand tobe și strigand. Au fost identificati :S.G., S.E., B.A., B.D. toți cu domiciliul in loc. Casanești, jud. Ialomița și M.V. domiciliat…

- Ca urmare a numeroaselor blocaje rutiere și a accidentelor grave petrecute la intersecția Piața Victoriei – strada Cuza Voda – strada Liviu Rebreanu, Poliția Rutiera a Municipiului Targu Mureș a semnalat Administrației Domeniului Public necesitatea reconfigurarii intersecției in cauza, pentru creșterea…

- Reprezentanții Primariei Municipiului Targu Mureș au publicat, pe pagina de Facebook a instituției, un set de fotografii realizate cu prilejul inaugurarii iluminatului festiv din centrul orașului, eveniment care a avut loc luni seara, 5 decembrie. (Redacția) Post-ul FOTO: Iluminat festiv in centrul…

- In acest weekend dispeceratul propriu al Politiei Locale a sesizat prezența unei persoane care aduna fonduri in zona centrala. La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție, care l-a identificat pe faptaș, in persoana numitului N.C. din Bacau, pe care l-a sancționat contravențional, potrivit…

- Prin Dispeceratul Integrat de Urgența „112" a fost sesizata, la ora 13:40, prezența a 3 cai care pasc printre blocuri pe str. Petru Dobra. La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție, care a identificat proprietarul animalelor, in persoana numitului G.N. din Valea Rece, pe care l-a sancționat…

- Dispecerul de serviciu al Poliției Locale a sesizat, la ora 19:00, prezența unor minori in Parcul Rosu de pe B-dul Pandurilor, care mananca seminte si fac mizerie. Patrula mobila de Intervenție dirijata la fața locului a gasit 4 minori, care au fost pusi sa faca curat, dupa care au fost indepartati…