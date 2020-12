Colindători de carieră, șomeri de Crăciun! “După 15 ani, în decembrie nu am nici un spectacol” Pandemia care ne-a dat peste cap pe toti, i-a afectat foarte mult si pe artisti care, fie si-au anulat spectacole, fie nu au mai putut nici sa si le programeze. De sarbatori, Paul Surugiu – Fuego (44 de ani), Stefan Hrusca (63 de ani, impliniti pe 8 decembrie) si Stefan Banica Jr (53 de ani), care se intreceau in ultimii ani cu spectacole care mai de care mai frumoase, iata ca anul acesta, nici unul dintre ei nu va mai putea canta pentru romani colinde, in sali de spectacole, din pricina pandemiei de coronavirus. ”Dupa 15 ani mi-am anulat turneul de colinde din luna decembrie, care trebuia sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele orașe românești au performat foarte bine timp de 18 ani. Fața de altele europene, creșterile sunt mai mari. Bineînțeles, au pornit și de la un nivel mult inferior și e cumva normal sa aiba o creștere mare. Marcel Heroiu, expert al Bancii Mondiale, spune ca orașele românești…

- Noua ediție a Diviziei A1 de volei masculin va incepe in data de 6 noiembrie, intr-un format special, cauzat de pandemia de coronavirus. Cele 12 echipe participante au fost imparțite in patru grupe in care fiecare va juca cu fiecare cate trei. Primele doua etape sunt programate in perioada 6-8 noiembrie.…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul 2 pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Incepand cu luna noiembrie,…

- Noaptea Alba a Galeriilor (NAG) Bucuresti se desfasoara anul acesta in 59 de spatii culturale si prezinta cu ocazia celei de-a 14-a editii doua proiecte speciale. Alte zece orase se adauga evenimentului: Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures, Timisoara. Distribuie…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat in fața Gabrielei Firea. Realizat in parteneriat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde exit-poll-ul arata…

- Alegeri locale 2020, rezultate sodaj exit poll Biroul Electoral Central a acreditat 3 institute care vor putea face sondaje de opinie la scrtutinul din 27 septembrie. Astfel, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia “Biroul de Cercetari…

- Alegeri locale 2020, rezultate sodaj exit poll Biroul Electoral Central a acreditat 3 institute care vor putea face sondaje de opinie la scrtutinul din 27 septembrie. Astfel, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia “Biroul de Cercetari…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia "Biroul de Cercetari Sociale" - BCS au fost acreditate, vineri, de Biroul Electoral Central sa faca sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie. CURS va efectua…