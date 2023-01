Colindători costumați în soldați ruși și cu simbolul Z, pro-război, pus pe mașini Unor colindatori din județul Bacau le-a venit o idee ieșita in comun de a se masca la o parada. S-au costumat in soldați ruși și și-au pus simbolul “Z” pe mașini, apoi au defilat la o parada a mascaților . Doar ca simbolul Z este interzis, iar bacauanii au acum probleme cu legea. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu mascati din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata litera „Z”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

